ولي عهد الشارقة يوقع رسالة الوفاء للقائد

أشاد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد نائب حاكم الشارقة بالمبادرة الوطنية المتمثلة بماراثون رسالة الوفاء للقائد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ووصفها سموه بالمميزة التي من خلالها يعبر أبناء الإمارات عن وفائهم وحبهم لقيادتهم الرشيدة وعرفان.

جاء ذلك خلال استقبال سموه قبل ظهر اليوم بمكتب سمو الحاكم للجنة العليا المنظمة بماراثون رسالة الوفاء للقائد، وتوقيع سموه على وثيقة رسالة الوفاء للقائد بنسخته الرابعة الذي يقام برعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد ال نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة .

> حضر الاستقبال سعادة أحمد ناصر الفردان أمين عام مجلس الشارقة الرياضي و صالح محمد حسن رئيس اللجنة العليا المنظمة للمارثون، واعضاء اللجنة المنظمة للفعالية.

وعبر سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي عن سعادته لما وصل اليه ماراثون الوفاء للقائد من مستوى تنظيمي وتشريفي متميز فضلا عن الوصول بتنظيمه للنسخة الرابعة مما يشير الى نجاح تنظيمه وتميزه.

> وقال سموه ( شعب الإمارات والمقيمين على ارضه ينعمون بالأمن والأمان والاستقرار وهم يعبرون عن وفائهم وحبهم لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس الدولة حفظه الله بكل شيء وما التوقيع على هذه الرسالة الا جزء من ذلك العرفان) .

> وأشاد سموه بجهود اللجنة المنظمة مؤكداً سموه بأن حكومة الشارقة تدعم هذه المبادرة الوطنية بكل السبل لمواصلة النجاح المتحقق وبشكل متواصل.



> واطلع سموه الى شهادة غينيس للأرقام القياسية والتي نالها ماراثون الوفاء للقائد في العام الماضي تثمينا لما وصل اليه من نجاح تنظيمي وبكونه الأول على العالم كماراثون تشريفي .

يذكر بأن ماراثون رسالة الوفاء للقائد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس الدولة "حفظه الله " سينطلق بنسخته الحالية من مدينة بدع زايد بالمنطقة الغربية وذلك بتأريخ التاسع والعشرين من نوفمبرالحالي باتجاه مدينة العين ثم باتجاه إمارة الفجيرة ومنها نزولا الى إمارات الدولة في رأس الخيمة ثم أم القيوين وعجمان والشارقة ثم الى دبي وصولا للعاصمة ابوظبي في الثاني من ديسمبر القادم , وتبلغ مسافته الإجمالية (1000كيلومتر) ويطوف غالبية مدن الدولة.

وبهذه المناسبة قدم صالح محمد حسن رئيس اللجنة العليا المنظمة لماراثون الوفاء للقائد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" شكره لسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي للتوجيهات السامية والكريمة التي أستمع اليها خلال مراسيم الزيارة ووصفها بأنها ستبقى عالقة في الأذهان وبأن اللجنة المنظمة ستسعى بإصرار على مواصلة النجاح وتطوير الأفكار للوصول بالماراثون الى اعلى المراتب لتطبيقها من اجل ديمومة النجاح الذي انطلق من النسخة الاولى والى الان , واصفا الدور البارز الذي تحقق خلال النسخة الثانية للماراثون والتي انطلقت يومها من الشارقة الى العاصمة ابوظبي منحت اللجنة المنظمة الكثير من العزيمة والاصرار لتتمكن من أيصال رسالة الوفاء للقائد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس الدولة "حفظه الله " الى جميع ابناء الإمارات من المواطنين والمقيمين وللكثير من شعوب العالم .

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من جهته تقدم أمين عام مجلس الشارقة الرياضي احمد ناصر الفردان بالشكر لسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد الشارقة لدعمه نجاح كل المبادرات الوطنية ومؤكدا بأن رسالة الوفاء للقائد هي احد تلك المبادرات الخلاقة ووصفها بالمبادرة الرائعة والرسالة المميزة التي يقوم بها ابناء الإمارات وتعد أسلوبا رائعا للاعتراف من أبناء الإمارات لحكومة الإمارات الرشيدة خصوصا وإنها لا تقتصر على الرياضيين بل تشمل الجميع و تكشف المبادرة عن انه وبفضل توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة واصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام البلاد تعيش الدولة وتنعم بالاستقرار والأمان والمحبة والمودة .



> وتقدم أمين عام مجلس الشارقة الرياضي احمد الفردان بالشكر لسمو الشيخ منصور بن زايد ال نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة لدعمه ورعايته ومتابعته ماراثون رسالة الوفاء للقائد مما اعطى الحدث بعدا ومكانة كبيرة وقدرة على المواصلة وهو ما نتطلع اليه من قيادتنا الرشيدة بتشجيع المبادرات الوطنية ودعمها



> وقدم شكره للجنة العليا المنظمة لماراثون رسالة الوفاء للقائد برئاسة صالح محمد حسن للجهود المبذولة في تطوير هذا الماراثون ومواصلة النجاح المتحقق منذ النسخة الأولى وصولا للنسخة الرابعة الحالية ونشعر بالسعادة لاستمرار هذا الماراثون ونتمنى له مواصلة النجاح المتحقق نحو الأفضل .

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