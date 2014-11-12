تعيين المهندس محمد ناصر الاحبابي مديرا عاما لوكالة الإمارات للفضاء

وافق مجلس الوزراء خلال جلسته الأخيرة في 2 نوفمبر 2014 على تعيين الدكتور مهندس محمد ناصر الاحبابي مديرا عاما لوكالة الامارات للفضاء.

والدكتور المهندس محمد الاحبابي حاصل على درجة الهندسة الالكترونية من الولايات المتحدة ودرجة الماجستير والدكتوراه من المملكة المتحدة في مجال هندسة الاتصالات ويتمتع بخبرة طويلة في مجال قطاع الاتصالات ونظم المعلومات والمشاريع الفضائية " مشروع الياه سات"

ويعمل كعضو في بعض مجالس الإدارات ومتحدث رئيسي في كثير من المؤتمرات والفعاليات ذات العلاقة وله جهود في مجال البحث والتطوير.

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وكان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله قد أصدر في منتصف يوليو الماضي مرسوماً بقانون اتحادي رقم (1) لسنة 2014 في شأن إنشاء وكالة الإمارات للفضاء كهيئة اتحادية عامة تسمى " وكالة الإمارات للفضاء " تتبع مجلس الوزراء ويكون لها شخصية اعتبارية مستقلة وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري وبالأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أغراضها.

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وتهدف الوكالة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية إلى تنظيم ودعم ورعاية القطاع الفضائي بما يخدم مصالح الدولة وتشجيع وتطوير وتنمية استخدامات العلوم والتقنيات الفضائية في الدولة وتقديم المشورة في هذا المجال وإقامة الشراكات الدولية في مجال القطاع الفضائي ما يعزز دور الدولة ومكانتها في القطاع الفضائي والمساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني من خلال قطاع فضائي وطني متطور ونشر الوعي بأهمية القطاع الفضائي وتنمية الكوادر البشرية المؤهلة في مجال الفضاء.

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وبالتوازي مع اعلان تأسيس الوكالة تم أيضا اعلان البدء بالعمل على مشروع لإرسال أول مسبار عربي لكوكب المريخ بقيادة فريق عمل إماراتي في رحلة استكشافية علمية تصل للكوكب الأحمر خلال السنوات السبع القادمة وتحديدا في العام 2021.

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ويعد مشروع المسبار من المشـاريع الطموحة للدولة للمساهمة في الجهود الدولية لاكتشاف كوكب المريخ حيث يشمل تصميم وبناء واطلاق وتشغيل مركبة فضائية غير مأهولة للدوران حول كوكب المريخ لجمع معلومات تساهم في معرفة نشأة وتحول كوكب المريخ وتساهم في الإجابة عن بعض الأسئلة العلمية الهامة الخاصة بمقومات الحياة على سطح الكوكب الأحمر.

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وسيهدف المسبار الجديد الى بناء قدرات علمية ومعرفية إماراتية في علوم استكشاف الفضاء الخارجي وتقديم إسهامات علمية ومعرفية جديدة للبشرية في مجال استكشاف الأجرام السماوية البعيدة وسيضع دولة الإمارات في مصاف الدول المتقدمة في مجال علوم الفضاء خلال السنوات القادمة.

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ومن المقرر أن يصل المسبار الإماراتي الى كوكب المريخ في العام 2021 تزامنا مع الذكرى الخمسين لقيام دولة الإمارات العربية المتحدة وسينطلق في رحلة تستغرق 9 أشهر يقطع خلالها أكثر من 60 مليون كيلومتر.

وستكون دولة الإمارات ضمن 9 دول في العالم فقط لها برامج فضائية لاستكشاف الكوكب الأحمر.

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