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عبد النور يصدر قرارًا بمنح مهلة إضافية لمصانع العصائر لتصريف المخزون

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عبد النور يصدر قرارًا بمنح مهلة إضافية لمصانع العصائر لتصريف المخزون عبد النور يصدر قرارًا بمنح مهلة إضافية لمصانع العصائر لتصريف المخزون

وزير التجارة والصناعة

أصدر منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة قرارا بمنح مهلة إضافية 6 اشهر للمصانع المنتجة للعصائر والمركزات ونكتار الفاكهة اعتبارا من 16 سبتمبر 2014 بهدف تصريف مخزونها من العبوات.

وقال الدكتور حسن عبد المجيد رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة – في بيان له اليوم – أن القرار يأتى تنفيذا للقرار الوزار الصادر في شهر مارس الماضي والخاص بلزام المصانع المنتجة للعصائر والمركزات ونكتار الفاكهة بتطبيق المواصفة القياسية رقم 7650 لسنة 2013 والتي حلت محل 23 مواصفة قياسية كان يتم تطبيقها في هذا المجال.

وأضاف أن القرار الوزاري نص على منح مهلة لمدة 6 شهور انتهت في 15 سبتمبر الماضي لافتا إلى أن المهلة الجديدة جاءت استجابة للطلبات التي تقدمت بها الشركات لتصريف مخزونها من العبوات.

وأشارالى انه بانتهاء المهلة فان الشركات ستكون ملزمة بتطبيق المواصفة القياسية الجديدة خاصة وأنها ستكون انتهت من تصريف مخزونها من العبوات.

أ ش أ

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