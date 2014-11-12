التحفظ على أعضاء “النور” التقطوا صور تذكارية أثناء تقديم بلاغ ضد العنتيل الجديد

استدعى مكتب النائب العام، وفد حزب النور، الذي حضر ليتقدم ببلاغات ضد صاحب التسجيلات الجنسية، بسبب التقاطهم صورا تذكارية، أثناء تقديم البلاغ.

كان صالح الدرباشي محامي نادي القضاة قد شاهد أعضاء وفد النور أثناء تقديم عدد من البلاغات للمكتب الفني للنائب العام، يسجلون فيديو لمراسل أحد المواقع الالكترونية عن مضمون البلاغات، فذهب لمكتب النائب العام وأبلغهم بواقعة التصوير، فاستدعى النائب العام وفد الحزب على الفور ومنعه من مغادرة دار القضاء العالي، وتحفظ عليهم بمكتبه.

واستدعى النائب العام رئيس مباحث دار القضاء العالي العقيد عبدالعزيز سليم، واصطحب أعضاء حزب النور وهم الهيثم هاشم سعيد، وأعضاء الوفد، إلى مكتب الأمن لاتخاذ الإجراء القانوني ضدهم.