"مون دامييه غرافيت" لمسة شخصية على الحقائب

لطالما ارتبطت ميزة إضفاء الطابع الشخصيّ على الحقائب بقصة دار لويس فويتون منذ أن تأسّست العلامة التجارية في العام 1854. كما تشكّل هذه الميزة عنصراً أساسياً من التراث الإبداعي لدار لويس فويتون، ابتداءً من أيام وسم صناديق السفر بالأحرف الأولى، والشارات، وشعارات النبالة، والخطوط، عندما كان يمكن أن يكون لدى أيّ شخص 20 حقيبة من الأمتعة ليجمعها في نهاية رحلته، وصولاً إلى خدمة "مون مونوغرام" التي أطلقت في العام 2008 والتي تتمثل في وضع ختم خاص بالشخص على حقيبته. فمن خلال التكنولوجيا التي طوّرتها الدار خصيصاً لتوفير هذه الخدمة، أصبح بالإمكان اليوم تطبيق الخطوط والأحرف الأولى على القطع الجلدية الطرية، من الحقائب إلى المنتجات الجلدية الصغيرة، في وقتٍ لا تزال تُرسم فيه باليد على الصناديق وغيرها من القطع الصلبة.

وقد دفعت الرغبة في تقديم هذه الصفة الشخصية للرجال بدار لويس فويتون إلى طرح خدمة "مون دامييه غرافيت" في أسواقها والتي ستصبح متوافرةً في 70 متجراً للويس فويتون من حول العالم وعلى الموقع الإلكتروني للدار ابتداءً من أوائل سبتمبر.

من المعروف أنّ الوسم بالأحرف الأولى ركنٌ أساسيّ من أركان صناعة الأزياء الراقية للرجال، ولكن للرجال حسّهم الخاص والمتحفّظ في تحديد أسلوبهم الشخصي. من هنا، تأتي حقيبة "دامييه غرافيت" من لويس فويتون بقماش الكانفا الرمادي الخاص بالرجال لتجذب أولئك الذين يبحثون تحديداً عن قاعدةٍ أساسيةٍ أنيقةٍ، مميزةٍ، ومتحفّظةٍ للتعبير عن أسلوبهم الشخصي المميز. وفي بادرةٍ تأخذ بعين الاعتبار ما يحبه الرجال من إمكانية وسمٍ هادئة لحقائبهم، أضيفت خمسة ألوان جديدة إلى مجموعة الألوان المتوافرة لهذه الخدمة، من أجل ابتكار احتمالات ترتيبٍ أنيقةٍ عن طريق المزج بين درجات الألوان الداكنة والفاتحة. وقد استوحيت هذه المجموعة المعدّلة والمختصرة من الألوان الناعمة والنابضة للرجل انطلاقاً من عالمه الذي يستهويه: من الرياضة والطبيعة، إلى الرفاهية البحرية، فسيارات السباق، وأوراق الشجر الوافرة، والمياه.

تتوافر خدمة "مون دامييه غرافيت" بإمكانية وضع الأحرف الأولى في وسط الحقيبة (فوق الخطوط) أو في ترتيب جديد عند الجوانب. كما يمكن استخدام الأحرف، والخطوط كلّ على حدة. بالإضافة إلى ذلك، تتوافر الألوان في البطانات لطبع الحقيبة من الداخل والخارج.

تتوافر خدمة "مون دامييه غرافيت" على الحقائب التالية: حقيبة PDV المدينية ذات الجوانب الطرية، وحقيبة كيبال الأيقونية بحجمي 55 و45، وشنطة السفر زيفير بحجميها 55 و70، والمنتجات الجلدية الصغيرة (PF Brazza وPF Multiple، والغلافات الجلدية لجوازات السفر، ومنظّم زيبي المزوّد بزمام، ومنظّم الجيب).

تليق خدمة "مون دامييه غرافيت" من لويس فويتون بالرجل الأنيق، الناضج، والمواكب للموضة، الذي يتمتع بالأسلوب الشخصي من دون تفاخرٍ أو مباهاة.