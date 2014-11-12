إطلالات راقية ومدهشة للنجمات بالأبيض!

بالرغم من أن اللون الأبيض مرتبط بشكل وثيق بفساتين الزفاف وإكسسواراتها، غير أنه من الألوان النقية والهادئة والمفضلة بالنسبة للكثيرات من النساء، وهو أيضاً أحد أكثر الألوان رواجاً لهذا الفصل. لذلك، لاعجب أن يقع اختيار العديد من النجمات عليه في أحدث إطلالاتهن ولمناسباتهن الكبيرة والهامة. وهذا الأسبوع كان حافلاً بالكثير من الأحداث التي حضرتها النجمات وتألقن خلالها بهذا اللون.

وقد لاحظت وأنا أجمع إطلالاتهن من مختلف المناسبات أنهن جميعهن بدون في أناقة غير اعتيادية وإطلالات ساحرة وفاخرة، وقد ناسبهن هذا اللون على مختلف ألوان بشراتهن وأشكال أجسامهن. ومن اللواتي تألقن بهذا اللون Keira Knightley التي اختارت فستاناً من Chanel مع تفاصيل معدنية، وJennifer Lawrence التي تألقت بفستان مستوحى من الخمسينيات من Dior، وSelena Gomez التي اختارت لوك معاصراً عبارة عن بدلة بيضاء من Versace، وJessica Alba التي بدت كالأميرة في فستانها الأبيض مع التفاصيل الذهبية من Andrew Gn، وNicole Kidman التي اختارت فستاناً مرهفاَ من Roberto Cavalli. وغيرهن...

وبالرغم من أن اللون الأبيض يجعل القوام يبدو أكثر سمنة، إلا أنه بإمكانه أن يبدو رائعاً إن أحسنت ارتداءه كما فعلت النجمات هذا الأسبوع.

شاهدي أجمل الإطلالات باللون الأبيض، واستوحي منها إطلالة رائعة لك بهذا اللون النقي والفاخر.

سيعجبك أيضاً: