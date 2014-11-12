ليكيب الفرنسية: قطر تسعى لاستضافة أمم إفريقيا 2015

أكدت صحيفة " ليكيب الفرنسية" يوم الأربعاء أن قطر تسعى لاستضافة أمم إفريقيا 2015 بعد سحب تنظيم البطولة من المغرب.

وتنوي قطر استغلال أمم إفريقيا 2015 من أجل إثبات قدراتها على تنظيم البطولات بعد شكوك حول إمكانية تنظيمها لكأس العالم 2022.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف"رفض طلب الاتحاد المغربي بتأجيل موعد انطلاق البطولة، ليقرر سحب تنظيم أمم إفريقيا 2015 من المغرب. ( طالع التفاصيل)

وتخشى المغرب من تفشي وباء الإيبولا القاتل في أراضيها، مع استقبال عدد كبير من المشجعين الأفارقة خلال فترة البطولة المقررة من 17 يناير 2015 حتى الثامن من فبراير.

ليخطر الاتحاد المغربي الكاف برفضه تنظيم البطولة في موعدها المحدد بداية من 17 يناير 2015، ولكن الاتحاد الإفريقي رفض طلب المغرب وأعلن سحب تنظيم البطولة منها.

وأشارت ليكيب حسب مصادرها الخاصة أن قطر تهدف لإزالة الجدل حول إمكانية تنظيمها لكأس العالم 2022، بتنظيم أمم إفريقيا 2015.

وشهدت الفترة الماضية جدلا كبيرا حول موعد إقامة المونديال في قطر بسبب درجات الحرارة المرتفعة، حيث تم اقتراح تأجيل إقامة البطولة إلى فصل الشتاء من عام 2022 بدلا من الصيف.

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على الجانب الأخر، أوضحت ليكيب أن نيجيريا ومصر والجابون، مرشحون لاستضافة أمم إفريقيا 2015.