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هل يلحق السعيد بنهائي الكونفدرالية؟ جمعة يجيب

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هل يلحق السعيد بنهائي الكونفدرالية؟ جمعة يجيب هل يلحق السعيد بنهائي الكونفدرالية؟ جمعة يجيب

رغم أن عبد الله السعيد صانع ألعاب الأهلي لا يتعجل العودة للملاعب، إلا أن هناك تلميحات أنه سيلحق بنهائي الكونفدرالية.

وقال وائل جمعة مدير الكرة بالأهلي: "السعيد يواصل برنامجه التأهيلي أثناء تواجد بعثة الفريق في الكويت".

وأضاف في تصريحات لبرنامج أجمل صباح الإذاعي "بعد العودة إلى القاهرة يحصل جميع اللاعبين على راحة سلبية لثلاثة أيام".

وتابع "سيعود عبد الله السعيد للتدريبات الجماعية بعد ذلك، ليسافر مع الفريق إلى كوت ديفوار".

ويحل الأهلي ضيفا على سيوي سبور الإيفواري يوم 29 نوفمبر الجاري، بينما تقام مباراة الإياب في القاهرة في السادس من ديسمبر.

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