منتخب إنجلترا يزور أحد أحياء الصفيح بالبرازيل

(إفي) - قام لاعبو منتخب إنجلترا لكرة القدم جيرمين ديفو وجاك رودويل وجو هارت وثيو والكوت ومدربهم روي هدجسون بزيارة مشروع اجتماعي في أحد أحياء الصفيح بمدينة روي دي جانيرو البرازيلية.

وتفقد اللاعبون ومدربهم الجمعة بأحد أحياء الصفيح في منطقة جوادالوبي منشآت معهد "Bola pra Frente" الذي يديره لاعبا كرة القدم البرازيليان السابقان جورجينيو وبيبيتو، ويقدم أنشطة رياضية واجتماعية تعليمية لمئات الشباب الفقراء الذين تتراوح أعمارهم بين ستة أعوام و17 عاما.

وقام اللاعبون بمشاركة عدد من الأطفال في لعب الكرة والعزف على الآلات الإيقاعية، فيما عزف لاعب الوسط رودويل على الجيتار.

وبالإضافة إلى ذلك، أجرى منتخب إنجلترا تدريبات الجمعة استعدادا للمباراة الودية التي سيخوضها غدا الأحد أمام نظيره البرازيلي في ملعب ماراكانا.