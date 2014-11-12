سائق بهيئة النقل ينقذ أتوبيس من الإنفجار بعد إلقاء عبوات ناسفة عليه بجسر السويس

نجح سائق بهيئة النقل العام في انقاذ الأتوبيس الذي يقوده من كارثة محققة بعدما قام أحد المارة بإلقاء عبوتين ناسفيتن داخل الأتوبيس أثناء سيره في منطقة جسر السويس بدون ركاب، حيث قام السائق بالتوقف وإلقاء العبوات خارج الأتوبيس في الشارع، مما أدى لانفجار إحداهما على الفور دون أي خسائر.

وتلقى قسم شرطة ثان النقل العام تلقى إخطاراً من الخدمة الأمنية المعينة بجراج أتوبيسات جسر السويس، يفيد بإلقاء مجهول عبوتين ناسفتين داخل الأتوبيس رقم 8273 التابع لهيئة النقل العام.

انتقلت على الفور قيادات الإدارة لمكان البلاغ وتم عمل كردون أمنى حول العبوة الثانية، وتم التعامل معها، وأخطر اللواء السيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية لشرطة النقل والمواصلات بالواقعتين.