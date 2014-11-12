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تأجيل إعادة محاكمة 6 من متهمى “خلية السويس” لـ24 نوفمبر للإطلاع على محضر الأحراز

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تأجيل إعادة محاكمة 6 من متهمى “خلية السويس” لـ24 نوفمبر للإطلاع على محضر الأحراز تأجيل إعادة محاكمة 6 من متهمى “خلية السويس” لـ24 نوفمبر للإطلاع على محضر الأحراز

أرشيفية

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة , المنعقدة بأكاديمية الشرطة , برئاسة المستشار شعبان الشامى ، تأجيل نظر قضية إعادة محاكمة 6 متهمين من أعضاء خلية قناة السويس الإرهابية ، لجلسة 24 نوفمبر الجارى، بناء على طلب الدفاع للإطلاع والتعقيب على محضر الأحراز.

وصرحت هيئة المحكمة للدفاع بالحصول على صورة من القضية، والبلاغات المنوه عنها بمحضر الجلسة، بعد سداد الرسوم ، وأمرت بعرض المتهم “شريف محمد” على مستشفى المنيل الجامعى، وإيداع تقرير بحالته الصحية على نفقته الخاصة مع استمرر حبس المتهمين.

وجهت المحكمة للمتهمين تهم إنشاء وقيادة إرهابية، أسست بغرض استهداف السفن المارة بقناة السويس، ورصد المقار الأمنية، تمهيدًا لاستهدافها، وتصنيع المواد المتفجرة، وحيازة أسلحة نارية، وتهديد الوحدة الوطنية، وذكر أمر الإحالة في القضية، أن المتهمين، ارتكبوا تلك الجرائم خلال الفترة من عام 2004 وحتى عام 2009، في مدينة نصر، والمنصورة، وطلخا بالدقهلية، ودمياط الجديدة ، فأصدرت المحكمة حكماً بإعدام 26 متهما غيابيا في القضية خلال شهر مارس الماضي.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشاريين ياسر الاحمداوى وناصر البربرى، وسكرتارية أحمد جاد واحمد رضا.

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