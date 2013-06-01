بالصور| مدير "السجون" يفتتح عنبر إنتاج بيض في "طرة"

ناجي: "البيض" خال من الهرمونات.. و"المساجين" يحصلون على نسبة من الأرباح

كتب : محمد بركات منذ 6 دقائق

افتتح اللواء محمد ناجي، مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، العنبر الآلي لإنتاج بيض المائدة، بطاقة إنتاجية أكثر من 15 مليون بيضة سنويا.

وقام اللواء ناجي، يرافقه عدد من نوابه، بافتتاح العنبر المكون من 3 طوابق اليوم، وأكد أنه مزود بأحدث أساليب التغذية الطبيعية لرؤوس الإنتاج دون أى هرمونات أو مكونات صناعية، حيث يعمل العنبر بشكل آلي ودون أى تدخل بشرى، بدءا من عملية التغذية مرورا بجمع البيض وانتهاء بالفرز، حرصا من القطاع على حصول المواطن على غذاء صحى وآمن، على حد قوله.

وقال العقيد محمد عليوة، مدير إدارتي الإعلام وحقوق الإنسان بقطاع السجون، إن ذلك يأتى فى إطار حرص الوزارة على تدعيم منظومة الإنتاج بالدولة، ومساهمة من قطاع مصلحة السجون في مبادرات الاكتفاء الذاتى من الغذاء.

ويقع العنبر فى منطقة سجون طرة، وتشرف إدارة التأهيل بقطاع السجون بينما يتولى النزلاء فى عنابر الإدارة الزراعية والصناعية مهمة التشغيل. ومن المقرر أن يحصل العمال "النزلاء" على جزء من الأرباح، فيما يحول الباقى لصالح صندوق التصنيع.