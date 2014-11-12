وحدات كردية تسيطر على طريق إمداد لداعش إلى كوباني

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الأربعاء، بأن وحدات حماية الشعب الكردي سيطرت على أحد طرق إمداد تنظيم “داعش” إلى مدينة عين العرب “كوباني”.

وقال المرصد في بيان له الاربعاء إن وحدات حماية الشعب الكردي تمكنت من تدمير ثلاث سيارات ودراجة نارية، لتنظيم “داعش” على الطريق الواصل بين مدينة عين العرب “كوباني” وقرية حلنج الواقعة جنوب شرق المدينة، في الساعات الأولى من فجر الاربعاء.

وأشار المرصد إلى أن الوحدات الكردية سيطرت على الطريق ذاته، الذي يستخدم كطريق إمداد لتنظيم “داعش” في حين قتل مواطنان على الأقل، وأصيب نحو 10 آخرون بجراح، جراء قصف لتنظيم “داعش” على منطقة بالقرب من تل شعير، في الريف الغربي للمدينة.

وجدد تنظيم “داعش” قصفه بقذائف الهاون على مناطق في مدينة عين العرب “كوباني”، حيث سقطت ما لا يقل عن خمس قذائف هاون منذ صباح الاربعاء على مناطق في المدينة.

من ناحية أخرى ، قال المرصد إن وثق مقتل 865 شخصا على الأقل منذ بدء التحالف العربي – الدولي غاراته على مناطق في سورية في 23 شهر سبتمبر الماضي وحتى منتصف ليل الثلاثاء.