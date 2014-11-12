أخبار عاجلة

فيديو| الشيخ: الأهلي رفض شرائي بـ200 ألف جنيه.. ودفعت 2 مليون للعب له -
مساء dmc - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة الأمريكية" -
عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب -
الأطباء: نخشى خصخصة المستشفيات الحكومية بسبب قانون التأمين الصحي -
فيديو.. مواطنون يستغيثون من الغلاء: «بطلنا اللحمة وهنبطل خضار» -
مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع إبراهيم حسن في مطار القاهرة قبل السفر لمواجهة فريق كمبالا سيتي -
مساء الأنوار: بعثة المصري تغادر القاهرة استعداداً لمواجهة كمبالا سيتي الأوغندي -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع نجوم النادي المصري القدامى -
سحر نصر: حريصون على أن تكون مصر جاذبة للاستثمار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

وحدات كردية تسيطر على طريق إمداد لداعش إلى كوباني

Google+ Print
وحدات كردية تسيطر على طريق إمداد لداعش إلى كوباني وحدات كردية تسيطر على طريق إمداد لداعش إلى كوباني

 

كوباني

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الأربعاء، بأن وحدات حماية الشعب الكردي سيطرت على أحد طرق إمداد تنظيم “داعش” إلى مدينة عين العرب “كوباني”.

وقال المرصد في بيان له الاربعاء إن وحدات حماية الشعب الكردي تمكنت من تدمير ثلاث سيارات ودراجة نارية، لتنظيم “داعش” على الطريق الواصل بين مدينة عين العرب “كوباني” وقرية حلنج الواقعة جنوب شرق المدينة، في الساعات الأولى من فجر الاربعاء.

وأشار المرصد إلى أن الوحدات الكردية سيطرت على الطريق ذاته، الذي يستخدم كطريق إمداد لتنظيم “داعش” في حين قتل مواطنان على الأقل، وأصيب نحو 10 آخرون بجراح، جراء قصف لتنظيم “داعش” على منطقة بالقرب من تل شعير، في الريف الغربي للمدينة.

وجدد تنظيم “داعش” قصفه بقذائف الهاون على مناطق في مدينة عين العرب “كوباني”، حيث سقطت ما لا يقل عن خمس قذائف هاون منذ صباح الاربعاء على مناطق في المدينة.

من ناحية أخرى ، قال المرصد إن وثق مقتل 865 شخصا على الأقل منذ بدء التحالف العربي – الدولي غاراته على مناطق في سورية في 23 شهر سبتمبر الماضي وحتى منتصف ليل الثلاثاء.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا