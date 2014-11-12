القاضي “خلية السويس” يرفض طلب الدفاع مطابقة الاحراز في محضر النيابة بجلسة اليوم

طالب دفاع المتهمين من محكمة شمال القاهرة الدائرة ” 15 ” المنعقدة بأكاديمية الشرطة الإطلاع علي محضر الأحراز المدون بجلسة اليوم.

وقال محسن بهنسي المحامي أن هذة الأحراز من المفترض انها عرضت علي المتهمين في النيابة العامة، مطالباً بمطابقة محضر أحراز النيابة مع محضر أحراز المحكمة، فقرفض القاضي طلبه لأنه يدخل في الدليل المادي للقضية ، وغير مسموح به قانوناً لأن في إفصاح عن عقيدة المحكمة.

وطالب بهنسي بأجل كافي للإطلاع علي محضر الأحراز وأوراق القضية، والتعقيب عليها، والإطلاع علي التقارير الفنية الموجودة بالقضية لمعرفة هل تم مواجهتها بالمتهم.

وقدم ممثل النيابة العامة خطاب موجهة إلى مصلحة السجون يطالب فيه بعرض المتهم الاول “شريف محمد عبد الحميد” علي مستشفي المنيل الجامعي، وأكد الدفاع انه لم يعرض علي المستشفي حتي الان.

طالب كل من المحامي خالد المصري و المحامي أحمد حلمي التأجيل للإطلاع، وأقر ممثل النيابة العامة ان هناك بعض الأحراز تم تسليمها الي المتهمين بناء علي طلباتهم.

جاء ذلك اثناء جلسة إعادة محاكمة 6 من أعضاء “خلية قناة السويس” المتهمين بإنشاء وقيادة خلية إرهابية، بغرض استهداف السفن المارة بقناة السويس، ورصد المقار الأمنية، تمهيدًا لاستهدافها، وتصنيع المواد المتفجرة، وحيازة أسلحة نارية، وتهديد الوحدة الوطنية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشاريين ياسر الاحمداوى وناصر البربرى، وسكرتارية أحمد جاد واحمد رضا.