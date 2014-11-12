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دورات تدريبية لشباب الباحثين لتنمية مهاراتهم البحثية بجامعة بنها

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دورات تدريبية لشباب الباحثين لتنمية مهاراتهم البحثية بجامعة بنها دورات تدريبية لشباب الباحثين لتنمية مهاراتهم البحثية بجامعة بنها

نظم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة بنها، دورات تدريبية لشباب الباحثين بالجامعة، لتحسين مستواهم ورفع قدراتهم البحثية.
> وأكد الدكتور هشام أبو العنين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن الهدف من هذه الدورات هو تنمية قدرات شباب الباحثين، ومساعدتهم على متابعة مشاريعهم البحثية، مشيرا أن الجامعة تولي إهتماما كبيرا بالبحث العلمي الذي يعتبر أساس التنمية في المجتمع.

من جانبه أشار الدكتور جمال أبو الوفا، مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، إلى أن المركز ينظم دورات لشباب الباحثين في أخلاقيات ومنهجية البحث العلمي، إضافة إلى تنظيم دورات في الأمان المعملي بكلية الطب البشري، و دورات عن إدارة المواقع الإلكترونية بكلية الطب البيطري.

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