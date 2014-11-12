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محافظ القليوبية يحيل مسؤولي الأسمدة الزراعية بقرية دجوي للتحقيق

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محافظ القليوبية يحيل مسؤولي الأسمدة الزراعية بقرية دجوي للتحقيق محافظ القليوبية يحيل مسؤولي الأسمدة الزراعية بقرية دجوي للتحقيق

 

المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية

أصدر المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية، قرارا بالتحقيق في المخالفات الموجودة في سجلات صرف الأسمدة الزراعية بقرية دجوي، والمتمثلة في تكرار الصرف لبعض المزارعين، وعدم توقيع البعض منهم، ووجود التوقيعات بخط واحد علي دفاتر استلام الحصة.

وقررت اللجنة المشكلة من المحافظ للمرور على الجمعيات الزراعية ومراجعة الصرف على المزارعين وضبط المخالفات والتحفظ على سجل الصرف ومساءلة المختصين بالجمعية .

وأمر المحافظ بالمرور على جميع الجمعيات في نطاق المحافظة لضمان وصول جميع مستحقات المزارعين من الأسمدة الزراعية وأمر بمراقبة تسليم وتوزيع الأسمدة الزراعية للفلاحين بالمحافظة للقضاء على مشاكل نقص الأسمدة وتسريبها وبيعها في السوق السوداء بأسعار مرتفعة عن السعر المحدد .

وأكد عبد الظاهر على ضرورة توزيع الأسمدة طبقًا لمساحة الأرض المنزرعة فعليًا وطبقا للحيازة المسجلة بالجمعيات التعاونية في كل قرية من قرى المحافظة.

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