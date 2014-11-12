كتائب الأقصى والتحرير وجيوش بدر ضمن أحراز “خلية السويس الإرهابية”

تواصل محكمة شمال القاهرة الدائرة ” 15 ” المنعقدة بأكاديمية الشرطة فض الأحراز في جلسة إعادة محاكمة 6 من أعضاء خلية قناة السويس المتهمين بإنشاء وقيادة خلية إرهابية، حيث جاء حرز عبارة عن 5 كراتين تضمنت شنيور كهربائي، و “بلاور ” وآله لحام قصدير، وفارة كهربائية، ووحدة قياس “افوميتر “، و”سيشوار “.

كما شملت الأحراز كارتونه ثانيه بها جهاز “رسيفر “، و”3 أجهزة راوتر-سويتش بـ16 مدخل ” وشواحنهم، وثالثه بها مجموعة من “الهاردات” بلغوا 30 هارد بسعات مختلفه، و 22 قرص صلب “floppy disk “، و47 اسطوانة مدمجة، و مجموعه من الفلاشات، وأجهزة الـmp3، و جهاز كمبيوتر محمول، فقال الدفاع ان المتهم لديه محل لصيانة الكمبيوتر، لذلك لديه تلك الأحراز و لكن ليس لها اي صلة بموضوع القضية.

كما تضمنت الأحراز حقيبة تحتوي علي معدات لصيانة الكمبيوتر و”أجلاسير” يحتوي علي أجندة تليفونات ومجموعة من الكراسات والأوراق ومنها مكتوبة بخط اليد عن خصائص الفزيائية للأمينات، وورقة مكتوب عليها ” كتائب قسام صلاح الدين 2008 “، ومرسوم عليها صاروخ ودبابة وسلاح ألي، وأوراق مكتوب عليها كتائب الأقصي وكتائب التحرير وجيوش بدر ومرسوم عليها بعض الأسلحة والسيارات والمدرعات، ومجموعة من سلك نحاسي وكاوية لحام وكاميرا.

وجهت المحكمة للمتهمين تهم إنشاء وقيادة إرهابية، أسست بغرض استهداف السفن المارة بقناة السويس، ورصد المقار الأمنية، تمهيدًا لاستهدافها، وتصنيع المواد المتفجرة، وحيازة أسلحة نارية، وتهديد الوحدة الوطنية، وذكر أمر الإحالة في القضية، أن المتهمين، ارتكبوا تلك الجرائم خلال الفترة من عام 2004 وحتى عام 2009، في مدينة نصر، والمنصورة، وطلخا بالدقهلية، ودمياط الجديدة ، فأصدرت المحكمة حكماً بإعدام 26 متهما غيابيا في القضية خلال شهر مارس الماضي.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشاريين ياسر الاحمداوى وناصر البربرى، وسكرتارية أحمد جاد واحمد رضا.