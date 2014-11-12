عقدين جديدين بين الاجتماعي للتنمية و”التعمير والإسكان” لتنمية المشروعات الصغيرة

وقعت الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية سها سليمان ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ببنك التعمير والإسكان عصام محمد محمود أبو حامد، عقدين جديدين لتمويل المشروعات الصغيرة الجديدة والقائمة بجميع محافظات الجمهورية بإجمالي تمويل قدره 60 مليون جنيه، أحدهما بنظام “الإقراض التقليدي” بمبلغ 20 مليون جنيه والآخر بمبلغ 40 مليون جنيه بنظام “الحد الجارى المدين”، وذلك في إطار اتفاقية البنك الدولي “مشروع إتاحة التمويل الشامل من خلال آليات مبتكرة”.

وقالت سها سليمان – فى تصريح لها اليوم – إنه “من المتوقع أن يتم في إطار هذين العقدين تمويل حوالي 201 مشروع صغير جديد وقائم، تتيح نحو 995 فرصة عمل دائمة ومؤقتة لأصحاب المشروعات والعاملين بها”.

وأشارت إلى أن توقيع هذين العقدين يعد تجديدا للتعاون السابق بين الصندوق والبنك منذ عام 2009، وذلك في ضوء تطوير إستراتيجية البنك من خلال التوسع في منح الائتمان للمشروعات الصغيرة وتيسير الإجراءات التنظيمية والإدارية وتنويع الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك إلى عملائه.

يذكر أن هذه العقود تهدف إلى تغطية الاحتياجات التمويلية للمشروعات الصغيرة لكافة الأنشطة المرخص لها بالعمل طبقا لقوانين الدولة ويشمل ذلك تمويل شراء الآلات الجديدة والمستعملة المحلية والمستوردة وتمويل رأس المال العامل وتمويل التجهيزات الخاصة بالمشروع، إلى جانب تمويل النفقات الجارية للنشاط بنظام الحد الجاري وكافة المشروعات الإنتاجية والخدمية والتجارية التي تعمل في جميع القطاعات الاقتصادية، كما سيتم مراعاة توجيه الاهتمام لتمويل المشروعات الخاصة بالمرأة.

أ ش أ