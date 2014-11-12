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ضبط 1065مخالفة متنوعة خلال الحملات المرورية بقيادة مديرأمن بورسعيد

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ضبط 1065مخالفة متنوعة خلال الحملات المرورية بقيادة مديرأمن بورسعيد ضبط 1065مخالفة متنوعة خلال الحملات المرورية بقيادة مديرأمن بورسعيد

 مدير أمن بورسعيد يراقب احد السياراتتواصل صباح اليوم قاد اللواء اسماعيل عز الدين مساعد وزير الداخلية  برفقة العميد محمد درويش مدير أدارة مرور بورسعيد مع الأجهزة الأمنية بمديرية امن بورسعيد حملاتها اليومية فى مختلف المجالات، لإعادة الإنضباط و الامان للشارع البورسعيدى .

حملة مرورية لضبط جميع المخالفين علي الطرق السريعة داخل و خاترج المدينة ،و قد أسفرت اسفرت الحملة عن ضبط 1065 مخلفة متنوعة وضبط 29 دراجة بخارية بدون تراخيص ، و سحـب 360 ترخـيص وضبط 6 حالات امتـناع عـن التحميل و 300 مخالفه على نموذج 125  و 45 حالة إزالة ملصـقات ومعلقات و 30 حالة قيد حـديدي و  175 تصـالح فـورى و4 أجـره زيـاده  و 145 مخالفة سرعة  رادار .

هذا وجارى الإستمرار فى توجيه الحملات المكبرة فى مختلف المجالات وبجميع دوائر اقسام محافظة بورسعيد .

مدير أمن بورسعيد و قائد الرور أثناء الحملة1511000_358696690975358_6325924252644346482_n

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