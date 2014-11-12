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حكمًا غيابيًا لجنايات سوهاج بـالسجن 10 سنوات على تاجر مخدرات‎

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حكمًا غيابيًا لجنايات سوهاج بـالسجن 10 سنوات على تاجر مخدرات‎ حكمًا غيابيًا لجنايات سوهاج بـالسجن 10 سنوات على تاجر مخدرات‎

محكمة جنايات سوهاج

قضت محكمة جنابات سوهاج غيابيا برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير بالسجن 10 سنوات فى القضية رقم 10670 لسنة 2013 دائرة مركز المنشاة والمتهم فيها عماد – ج بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار.

وتعود الواقعة الى شهراكتوبر من العام الماضى عندما تمكنت قوات مباحث مركز شرطة المنشاة بعد وصول عدد من الشكاوى ضد المذكور بقيامه بترويج المواد المخدرة بدائرة المركز وبعد عمل التحريات والتأكد من صحتها تم إعداد كمين للمتهم وضبطه بحوزته كمية من المواد المخدرة معدة للبيع للمدمنين وراغبى الشراء، وتم تحرير محضر بالواقعة وتوالت التحقيقات .

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