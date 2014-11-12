مجلس الوزراء يستثنى وحدات البث والإذاعات الخارجية من قرار سير سيارات النقل

وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة المهندس إبراهيم محلب على استثناء وحدات وسيارات البث والإذاعات الخارجية الخاصة بإتحاد الإذاعة والتليفزيون من القرار الخاص بسير سيارات النقل .

كما وافق المجلس على القرارات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية الهندسية بشأن الإسناد بالأمر المباشر وزيادة قيمة أوامر الإسناد لعشرة مشروعات لجهات مختلفة، مع التحقق من توافر الاعتماد المالي اللازم.

وتضم هذه المشروعات “7″ مشروعات لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية هى عملية توسعة وتطوير المرحلة الثالثة لطريق السلام بمدينة شرم الشيخ “من أمام فندق ريجنسي حتى ميدان رأس نصراني” بطول حوالي 5 كم ومشروعات للصرف الصحي في العجوزين ودسوق بمحافظة كفر الشيخ، وإيتاي البارود بمحافظة البحيرة

كما تضم مشروع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي للمشروع القومي للإسكان “إبني بيتك” وعملية تطوير وتحسين صرف مياه الأمطار بمحافظة القاهرة ومشروع لوزارة التعليم العالي وهو عملية إنشاء المرحلة الأولى إنشاء جراج متعدد الطوابق داخل حرم مستشفيات جامعة عين شمس، لحل أزمة تكدس السيارات بمدة تنفيذ 12 شهرًا.

كما تتضمن المشروعات تنفيذ مشروع لوزارة الموارد المائية والري، يتمثل في قائمة الأسعار الإسترشادية لسعر حفر المتر الطولي بمناطق “مشروع المليون فدان” ومشروع لوزارة الدولة للتطوير الحضري والعشوائيات، يتمثل في أعمال دهانات واجهات المباني لعدد “4″ مناطق بمحافظتي القاهرة والجيزة هي “البحر الأعظم، منشية ناصر، عزبة خير الله، أبو قتادة” ومشروع لمحافظة الإسكندرية، يتمثل في اعتماد البنود المستجدة لتنفيذ عدد “9″ عمليات رصف طرق بأحياء المحافظة .

أ ش أ