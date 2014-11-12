أخبار عاجلة

فيديو| الشيخ: الأهلي رفض شرائي بـ200 ألف جنيه.. ودفعت 2 مليون للعب له -
مساء dmc - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة الأمريكية" -
عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب -
الأطباء: نخشى خصخصة المستشفيات الحكومية بسبب قانون التأمين الصحي -
فيديو.. مواطنون يستغيثون من الغلاء: «بطلنا اللحمة وهنبطل خضار» -
مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع إبراهيم حسن في مطار القاهرة قبل السفر لمواجهة فريق كمبالا سيتي -
مساء الأنوار: بعثة المصري تغادر القاهرة استعداداً لمواجهة كمبالا سيتي الأوغندي -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع نجوم النادي المصري القدامى -
سحر نصر: حريصون على أن تكون مصر جاذبة للاستثمار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

مؤتمر للقيادات الشابة عن مناهضة الظواهر السلبية ضد المرأة ببورسعيد

Google+ Print
مؤتمر للقيادات الشابة عن مناهضة الظواهر السلبية ضد المرأة ببورسعيد مؤتمر للقيادات الشابة عن مناهضة الظواهر السلبية ضد المرأة ببورسعيد

٢٠١٤١١١٢_١٠٣٢٣٨نظم المجلس القومى للمراة بمحافظة بورسعيد برئاسة المهندسة سحر لطفى ، مؤتمر تحت عنوان دور القيادات الشابة في مناهضة الظواهر الإجتماعية والصحية السلبية ضد المرأة ، وذلك على مدى يومين بحضور القس بولا نائب رئيس الكنيسة الارثوذكسية والشيخ ابراهيم لطفى عميد بيت العائلة ببورسعيد.

كما يشارك فى فاعليات المؤتمر 30 شاب وفتاة من مختلف التوجهات السياسية والمجتمع المدنى والاهلى ،  ويتضمن محاور البرنامج التدريبى محاضرات متخصصة عن مهارات الاتصال والتواصل الاجتماعى والتشبيك وتصحيح المفاهيم المغلوطة تجاة المرأة بشكل عام .

 

٢٠١٤١١١٢_١٠٣٢٥٥ ٢٠١٤١١١٢_١٠٣٣١٠ ٢٠١٤١١١٢_١٠٣٣٠٧ ٢٠١٤١١١٢_١٠٣٢٥٥ ٢٠١٤١١١٢_١٠٣١٤٢ ATT00010

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا