مؤتمر للقيادات الشابة عن مناهضة الظواهر السلبية ضد المرأة ببورسعيد

نظم المجلس القومى للمراة بمحافظة بورسعيد برئاسة المهندسة سحر لطفى ، مؤتمر تحت عنوان دور القيادات الشابة في مناهضة الظواهر الإجتماعية والصحية السلبية ضد المرأة ، وذلك على مدى يومين بحضور القس بولا نائب رئيس الكنيسة الارثوذكسية والشيخ ابراهيم لطفى عميد بيت العائلة ببورسعيد.

كما يشارك فى فاعليات المؤتمر 30 شاب وفتاة من مختلف التوجهات السياسية والمجتمع المدنى والاهلى ، ويتضمن محاور البرنامج التدريبى محاضرات متخصصة عن مهارات الاتصال والتواصل الاجتماعى والتشبيك وتصحيح المفاهيم المغلوطة تجاة المرأة بشكل عام .