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سامح شكري يلتقي وزير الداخلية اللبناني

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سامح شكري يلتقي وزير الداخلية اللبناني سامح شكري يلتقي وزير الداخلية اللبناني

وزير الخارجية سامح شكري

التقى وزير الخارجية سامح شكري اليوم الأربعاء وزير الداخلية والبلديات اللبناني نهاد المشنوق خلال زيارته الحالية لمصر، حيث تناول اللقاء تطورات العلاقات الثنائية بين ولبنان وأوجه التعاون القائمة بين البلدين في مختلف المجالات.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير بدر عبد العاطي أن اللقاء تناول التطورات الداخلية السياسية والأمنية في لبنان، فضلا عن الأوضاع الإقليمية. وبصفة خاصة تطورات الأزمة السورية، وانعكاساتها على الساحة اللبنانية، والجهود الإقليمية والدولية المبذولة لمكافحة الإرهاب في المنطقة.

أ ش أ

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