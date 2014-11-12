Robert De Niro و Jennifer Lawrence يجتمعان للمرّة الثالثة

يقوم الممثل Robert De Niro حالياً بمحادثات مع المخرج David O’Russell الذي يحاول إقناعه بالانضمام الى فيلمه المقبل Joy حيث ربط الممثل قراره بموافقة الممثلة Jennifer Lawrence على تأدية دور البطولة فيه. قصة الفيلم محورها Joy Mangano مخترعة "الممسحة العجيبة"، ومن المتوقّع أن تؤدي دورها Lawrence أما De Niro فسوف يؤدي دور والدها. يذكر أن المخرج David O’Russell يكتب حالياً سيناريو الفيلم ويأمل أن يبدأ تصويره في فبراير المقبل ليكون جاهزاً للعرض في ديسمبر 2015. يذكر أن الثنائي Jennifer Lawrence و Robert De Niro عملا مرّتين تحت إدارة المخرج David O’Russell في فيلمي Silver Linings Playbook و American Hustle.