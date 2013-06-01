مقتل سبعة من عناصر القاعدة فى غارات جوية فى اليمن

أعلن مسئول يمنى محلى أن سبعة من عناصر القاعدة قتلوا وأصيب اثنان آخران بجروح السبت فى غارتين جويتين نفذتهما القوات اليمنية فى جنوب البلاد.

وقال المسئول الذى طلب عدم ذكر اسمه أن الغارتين استهدفتا سيارتين فى ضاحية مدينة محفد فى محافظة آبين.

وقال المسئول إن مسلحين مرتبطين بالقاعدة شوهدوا يقومون بإجلاء الجرحى ونقلهم الى مركز طبى محلى.

ولا يزال نشطاء القاعدة ينشطون فى محفد القريبة من زنجبار وجعار حيث بسطوا حكمهم لسنة قبل أن تطردهم القوات الحكومية فى عملية بدأت فى مايو 2012.

وغالبا ما تقوم الطائرات الأمريكية بدون طيار بقصف أهداف يعتقد أنها للمتمردين فى إطار الحرب الأمريكية على شبكات الجهاديين فى دول عدة ودعما لحرب اليمن ضد المتطرفين.

واستفادت القاعدة من ضعف الحكومة المركزية فى صنعاء فى انتفاضة 2011 التى أجبرت الرئيس على عبد الله صالح على التنحي. وتمكن هذا التنظيم من السيطرة على مساحات واسعة فى الجنوب والشرق.

وتعتبر واشنطن "تنظيم القاعدة فى شبه الجزيرة العربية" وقاعدة اليمن، أخطر فروع الشبكة المسلحة.

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