قوات الأمن تفرق مسيرة طلابيه بجامعه المنيا

قامت قوات الامن تفريق مسيرة طلابية انطلقت منذ قليل من امام كلية الصيدله نظمتها حركة طلاب الإخوان بجامعه المنيا ، حيث استدعت ادارة الجامعة قوات الامن وأطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق المسيرة ، فيما رد الطلاب باطلاق الشماريخ والالعاب النارية حيث قام عدد من الطلاب برشق قوات الامن بالطوب والحجارة وتجرى الان عمليات كر وفر بين الطلاب وقوات الامن داخل الحرم الجامعى .

وقال مصدر بالجامعة ، ان قوات الامن مازالت متمركزة داخل الحرم الجامعى وتقوم بعمليات التمشيط والبحث عن الطلاب المشاركين فى المسيرة للقبض عليهم بعد استدعاء رئيس الجامعه المؤقت الدكتور جمال ابو المجد لقوات الامن بدخول الحرم الجامعى لضبط الطلاب المشاركين، واشار المصدر بانه حتى الان لم يتم القبض على احد من الطلاب المشاركين فى المسيرة التى انطلقت تنديدا بحبس زملائهم من الطلاب والمطالبة بالافراج عنهم .

وقد ردد المشاركون الهتافات المناهضة للجيش والشرطة كما رفع الإخوان شارات رابعه وصور الرئيس المعزول.