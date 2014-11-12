أخبار عاجلة

فيديو| الشيخ: الأهلي رفض شرائي بـ200 ألف جنيه.. ودفعت 2 مليون للعب له -
مساء dmc - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة الأمريكية" -
عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب -
الأطباء: نخشى خصخصة المستشفيات الحكومية بسبب قانون التأمين الصحي -
فيديو.. مواطنون يستغيثون من الغلاء: «بطلنا اللحمة وهنبطل خضار» -
مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع إبراهيم حسن في مطار القاهرة قبل السفر لمواجهة فريق كمبالا سيتي -
مساء الأنوار: بعثة المصري تغادر القاهرة استعداداً لمواجهة كمبالا سيتي الأوغندي -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع نجوم النادي المصري القدامى -
سحر نصر: حريصون على أن تكون مصر جاذبة للاستثمار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

قوات الأمن تفرق مسيرة طلابيه بجامعه المنيا

Google+ Print
قوات الأمن تفرق مسيرة طلابيه بجامعه المنيا قوات الأمن تفرق مسيرة طلابيه بجامعه المنيا

 

جامعة المنيا

قامت قوات الامن تفريق مسيرة طلابية انطلقت منذ قليل من امام كلية الصيدله نظمتها حركة طلاب الإخوان بجامعه المنيا ، حيث استدعت ادارة الجامعة قوات الامن وأطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق المسيرة ، فيما رد الطلاب باطلاق الشماريخ والالعاب النارية حيث قام عدد من الطلاب برشق قوات الامن بالطوب والحجارة وتجرى الان عمليات كر وفر بين الطلاب وقوات الامن داخل الحرم الجامعى .

وقال مصدر بالجامعة ، ان قوات الامن مازالت متمركزة داخل الحرم الجامعى وتقوم بعمليات التمشيط والبحث عن الطلاب المشاركين فى المسيرة للقبض عليهم بعد استدعاء رئيس الجامعه المؤقت الدكتور جمال ابو المجد لقوات الامن بدخول الحرم الجامعى لضبط الطلاب المشاركين، واشار المصدر بانه حتى الان لم يتم القبض على احد من الطلاب المشاركين فى المسيرة التى انطلقت تنديدا بحبس زملائهم من الطلاب والمطالبة بالافراج عنهم .

وقد ردد المشاركون الهتافات المناهضة للجيش والشرطة كما رفع الإخوان شارات رابعه وصور الرئيس المعزول.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا