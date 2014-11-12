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مدير أمن الأقصر يلتقى ممثلى كبريات الشركات السياحية لشرح تطورات الوضع الأمنى

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مدير أمن الأقصر يلتقى ممثلى كبريات الشركات السياحية لشرح تطورات الوضع الأمنى مدير أمن الأقصر يلتقى ممثلى كبريات الشركات السياحية لشرح تطورات الوضع الأمنى

اللواء منتصر ابو زيد مدير امن الاقصر

يلتقى اللواء منتصر ابو زيد مدير أمن الأقصر بنحو 50 شخصا من ممثلى كبرى الشركات السياحية اليابانية اليوم الاربعاء ،  بقاعة المؤتمرات الدولية لشرح الوضع الامنى وخطط تأمين السياح الوافدين الى المحافظة .
> كانت محافظة الأقصر قد استقبلت امس الثلاثاء ،  وفد من ممثلي كبري الشركات السياحية اليابانية وعلي رأسها شركة ” gtd ” مكون من 50 شخص للوقوف علي الحالة الأمنية بالمحافظة تمهيدا لتفويج مجموعات سياحية يابانية إليها .

كما تأتي هذه الزيارة بهدف الوقوف علي أخر المستجدات بالمحافظة وإعداد تقرير للخارجية اليابانية والجهات والمنتديات السياحية باليابان بعد رفع الحظر عن مدينتي الأقصر وأسوان .

وقام الوفد بزيارة الفنادق الثابتة والعائمة والمناطق السياحية والاثرية بالبرين الشرقي والغربي بدأها بزيارة معبد الكرنك وذلك للإطمئنان على الاحتياطات الأمنية والخدمات السياحية المقدمة بهذه الاماكن .

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