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مُدرس يطلب نقله للعمل كسائق بتعليم السويس

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مُدرس يطلب نقله للعمل كسائق بتعليم السويس مُدرس يطلب نقله للعمل كسائق بتعليم السويس

صورة أرشيفية

تقدم أحد المعلمين بمدارس السويس بطلب لوكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة لنقله من وظيفته كمعلم إلى العمل كسائق ضمن السائقين التابعين للمديرية.

وهدد المعلم بالتقدم باستقالته إذا رفضت المديرية طلبه، وذلك فى واقعة غريبة من نوعها، ولم تحدث من قبل فى المنظومة التعليمية بالمحافظة.

ومن جانبه، رفض عبد الحافظ وحيد مدير التعليم فى السويس الموافقة علي طلب ابراهيم محمود المدرس بمدرسة النور للمكفوفين، وقام بإلحاقه بتوجيه المجال الصناعى فى المديرية.

وأكد عبد الحافظ وحيد على وجود عجز شديد في عدد المعلمين ، فضلا عن كون الطلب يعد إنزالاً وإهانة لمكانة و منزلة ووظيفة المعلم التى تقدرها الاجيال، وشدد ان قبول استقالته أفضل من تلبية هذا الطلب المخزى.

 

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