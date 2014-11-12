مدرب سبورتنج لشبونة: ربيعة يتطور ولكن

أكد ماركوس سيلفا المدير الفني لنادي سبورتنج لشبونة أن مدافعه المصري رامي ربيعة، لم يصل إلى المرحلة المطلوبة بعد ولكنه يتطور للغاية.

ربيعة أكمل برنامج تأهيله عقب خضوعه لعملية جراحية الشهر الماضي وأصبح يشارك بشكل كامل في تدريبات الفريق.

وكان لاعب الأهلي السابق قد خضع لعملية جراحية مطلع سبتمبر الماضي أبعدته عن الملاعب لمدة تزيد عن شهر بعد أن كان قد انضم لسبورتنج لشبونة مطلع أغسطس الماضي.

وشارك ربيعة في ثلاث مباريات مع فريق سبورتنج ب في دوري القسم الثاني البرتغالي، إلا أن المشاركة الأخيرة لم تكن بأفضل حال فظهر ربيعة بأداء كارثي. ( طالع التفاصيل).

وتحدث المدير الفني لسبورتنج في تصريحات نقلتها صحيفة "ريكورد البرتغالية" عن المدافع المصري، قائلا: " ربيعة من اللاعبين المتطورين، ولكنه لم يصل لما نريد بعد".

وأوضحت الصحيفة البرتغالية أنه على الرغم من أن ربيعة لدية الإمكانيات اللعب في أكثر من مركز، إلا أنه لم يصل بعد إلى مستوى ثنائي وسط لشبونة ويليام كارفاليو وأوريل روسيل.