فصل 6 طالبات منتميات لجماعة الإخوان بجامعة المنيا

أعتمد الدكتور جمال أبو المجد القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا نتائج التحقيقات التى انتهت إليها الإدارة العامة للشئون القانونية بالجامعة بفصل 6 طالبات من المنتميات للجماعة الإرهابية لمشاركتهن فى أعمال الشغب والمظاهرات والخروج على التقاليد الجامعية بكليات الآداب ودار العلوم والتمريض والتربية وطالب بكلية الحقوق بالتعليم المفتوح لخروجه على التقاليد الجامعية.

وأسفرت نتائج التحقيقات عن عقوبة 5 طالبات بالفصل لمدة فصل دراسى واحد (الفصل الدراسى الأول) للعام الجامعى 2014/2015م ، وهن الطالبات آية عبد الباسط محمد ثانية آداب ، شروق طارق عبد الرحيم أولى تمريض ، هاجر مصطفى محمد ثانية دار العلوم ، شيماء جمال حسين ثانية دار العلوم ، وخديجة سيد عليوه أولى دار العلوم لمشاركتهن فى التظاهرات بهدف إثارة الشغب داخل الحرم الجامعى .

وتم حفظ التحقيق للطالبة سمارة عبد الله جمال رابعة علوم لعدم ثبوت إدانتها،كما تم توقيع عقوبة الفصل النهائى على الطالبة فاطمة محمد كامل بالدبلوم التربوى عام واحد بكلية التربية وإبلاغ الجامعات طبقاً لقانون تنظيم الجامعات لتزعمها مجموعة من الطالبات والتنديد برموز الدولة وتحريضها للطالبات على التظاهرات وإمداد الطلبة بزجاجات المولوتوف والشماريخ الحارقة المخبئة فى حقيبتها .

وللخروج على القوانين واللوائح الجامعية تم فصل الطالب محمد أحمد حسن بالمستوى الأول بكلية الحقوق بالتعليم المفتوح لمدة شهر لتعديه على الطالبات ومعاكستهن .

وأوضح الدكتور أبو المجد بأنه تم إعلان عقوبة هؤلاء الطلاب بلوحة الإعلانات بالكليات وإخطار أولياء الأمور .

وحذر من حضور الطلاب المفصولين للكلية ، وسيتعرض للمسائلة كل من يسمح لهم بالحضور أو التواجد داخل الحرم الجامعى خلال مدة العقوبة .