الثريات الكلاسيكيّة خيار السعوديين الأول في عالم الإضاءة

بالإضافة إلى دور الإضاءة الرئيس في إبراز ديكور الغرفة، لا تتنازل غالبية السيدات السعوديات عن حضور الثريات في منازلهن، مع إيداع أهميّة لهذه الوحدات الشبيهة بالقلائد الفنيّة لتغمر مساحاتهن بالأناقة.

"سيّدتي نت" يطلع من عبد الرحمن القحطاني من "محلات الماسة للديكورات" على الجديد في عالم الثريات...

قبل شراء الثريا، ينصح القحطاني بأخذ مساحة الركن، الذي ستحلّ فيه، مع درس مصادر الإضاءة الأخرى فيه، بغية تحقيق التناسق بين أشكالها وأحجامها وألوانها.

وعلى غرار قطع الديكور الأخرى، هناك تشكيلة واسعة من طرز الثريات، ومنها:"المودرن"، والكلاسيكي، والمعاصر، و"الأنتيكا"، والشرقي، والنحاسي المنقوش يدوياً بأيدي مهرة.

ومن الملاحظ ازدياد الإقبال، أخيراً، على الثريات الشرقية الملوّنة، والفوانيس الإسلامية التي تمتاز بنقوشها وزخارفها وتعدّد ألوانها.

وما تزال الثريات الكريستال تحتفظ بألقها، خصوصاً مع طلاء الكريستال بالذهب من عيار 24 قيراطاً.

الثريا والديكور الداخلي

تلعب الثريا دوراً في تعزيز الربط بين عناصر الديكور الداخلي، وإضفاء غنى على المساحات الفارغة.

ومن الضروري الأخذ بعين الاعتبار نوع الأثاث وألوانه، عند اختيارها، علماً أنّ إضاءتها تساعد على المتعة بالألوان، مع التنبه إلى دور الأسطح اللمّاعة في عكس الضوء.

وفي ما يلي بعض الأفكار المقترحة المتعلّقة:

_ في الصالون، تُفضّل الغالبية اختيار الثريا الكريستال باهظة الثمن المدلاة من السقف بأناقة، مع دمج مصادر أخرى للإضاءة معها، كتكرار استخدام لمبات "سبوت لايت" على السقف لتوزيع الإضاءة بشكل متساوٍ على كل المساحة.

_ في غرفة الطعام، تثبّت الثريا بصورة تبدو كأنّها تتوسّط سطح المائدة، وكذلك الأمر في المطبخ على الطاولة الرئيسة.

_ في غرفة النوم، يُنصح بعدم استخدام الثريا الكريستال للإضاءة، مع الاستعاضة عنها بالإضاءة المخفية في الجص، أو الاستعانة بـــ"الأباجورة" التي تجذب الأنظار إلى زاوية أو نقطة معيّنة في المكان، بالإضافة إلى أنها تضفي أجواء شاعرية حالمة! كما يمكن اختيار شمعدان في غرفة النوم الرئيسة، في لمسة رقيقة.

هام لك...

_ تخفّض الإضاءة السفليّة، في غرفة ذات سقف مرتفع، من علوّ هذا الأخير، فيما تعطي الإضاءة الجانبيّة حجماً أكبر ومدى واسعاً للغرفة.

- لتوظيف الإضاءة والظلّ في لعبة ديكور جذّابة، سلّطي "أبليكاً" على لوحة فنيّة على الجدار.

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