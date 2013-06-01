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رئيس "مستثمري بدر" في إثيوبيا يدعو لحل أزمة سد النهضة دوليا

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رئيس "مستثمري بدر" في إثيوبيا يدعو لحل أزمة سد النهضة دوليا رئيس "مستثمري بدر" في إثيوبيا يدعو لحل أزمة سد النهضة دوليا

كتب : جهاد الطويل منذ 19 دقيقة

أكد علاء السقطي رئيس جمعية مستثمري بدر ورئيس المنطقة الصناعية بمدينة "بدر" في إثيوبيا، تفهمه لضرورة "سد النهضة" في تنمية إثيوبيا، لكن على إثيوبيا أن تتفهم في المقابل حقوق في ألا يؤدي هذا السد إلى انتقاص مواردها من مياه النيل.

وقال السقطي، إن الأزمة التي أثارها "سد النهضة" يمكن تجاوزها بالحوار والمفاوضات تحت رعاية دولية بين الجانبين المصري والإثيوبي للتوصل إلى اتفاق مكتوب يضمن عدم تأثر مصر سلبيا من السد، ودعا إلى أن يناقش الجانبان مقترح أن تتم عمليات ملء السد بعد بنائه، بمياه النيل خلال فترات فيضانه فقط دون فترات الجفاف حتى لا تتأثر مصر، مشيرا إلى أن الجانب الإثيوبي أبدى استعداده أن يمد فترات ملء السد بين 15 و30 سنة.

وأضاف علاء السقطي، أن التباحث على مائدة المفاوضات وتفهمنا للهدف الإثيوبي من السد قد يجعلنا شركاء في المزايا التي يقام من أجلها السد بل وقد يفتح المجال للتفاوض حول أهمية زيادة الحصة المائية لمصر من مياة النيل، مناشدا الإعلام مناقشة موضوع السد ليس من جانبه المظلم ولكن من جانبه الإيجابي على مصر وكيفية الاستفادة من كافة الفرص وتحويلها بما يخدم المصالح المصرية.

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