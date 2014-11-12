قوات الأمم المتحدة بلبنان: سحب الكتيبة البلجيكية قرار روتيني

أعلنت قوات الأمم المتحدة في لبنان “يونيفيل” أن قرار الحكومة البلجيكية سحب كتيبتها من اليونيفيل والمؤلفة من 102 عنصر نهاية ديسمبر المقبل لن يؤثر على قدرات القوات الدولية.

وقال الناطق باسم اليونيفيل اندريا تننتي، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، إن “القرار تم تبليغه إلى السلطات اللبنانية”، مشيراً إلى أن ثمة 38 دولة تساهم في اليونيفيل.

ولفت إلى وجود تغييرات روتينية تتم في تركيبة الكتائب من مختلف الدول، حيث تخفض فرق بعض الدول وتزيد أخري أو تدخل فرق جديدة، إلا أن القدرات العملية لليونيفيل تبقى كما هي كي تحقق بفاعلية مهمة انتدابها.