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اعتصام محامى بدارالسلام تضامنًا مع زميلهم تم احتجازه للإشتباك مع رجال الأمن

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اعتصام محامى بدارالسلام تضامنًا مع زميلهم تم احتجازه للإشتباك مع رجال الأمن اعتصام محامى بدارالسلام تضامنًا مع زميلهم تم احتجازه للإشتباك مع رجال الأمن

مديريه امن سوهاج

اعتصام ​صباح اليوم عدد من المحامين  بمركزي دار السلام واخميم  بمحافظة سوهاج  داخل مقر النقابة بمجمع محاكم أخميم، وذلك اعتراضا على صدور قرارا من النيابة العامة بأخميم باحتجاز عبد الراضى ع محامى ويقيم بمدينة دار السلام  لعرضه على الطب الشرعى.

وطلب تحريات المباحث فى واقعة اشتباك بينه وبين ضابط وأمين شرطة على الطريق الزراعى الشرقى و  قررت النيابة العامة صرف الضابط وأمين الشرطة.

و ترجع الواقعة أثناء مرور عبدالراضى ع المحامى بسيارتة وتجاوزة السرعة المقررة التى رصدها رادار المرور  استوقفه أمين شرطة وطلب منه الغرامة المقررة وطلب منة النزول من السيارة ، رفض المحامى لارتباطة بعمل بالمحكمة وعندها حدثت مشادة كلامية تطورت إلى تشابك  بين المحامى كطرف اول وأمين الشرطة والضابط كطرف ثان وتعدى كل طرف على الآخر بالضرب .

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