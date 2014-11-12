اعتصام محامى بدارالسلام تضامنًا مع زميلهم تم احتجازه للإشتباك مع رجال الأمن

اعتصام ​صباح اليوم عدد من المحامين بمركزي دار السلام واخميم بمحافظة سوهاج داخل مقر النقابة بمجمع محاكم أخميم، وذلك اعتراضا على صدور قرارا من النيابة العامة بأخميم باحتجاز عبد الراضى ع محامى ويقيم بمدينة دار السلام لعرضه على الطب الشرعى.

وطلب تحريات المباحث فى واقعة اشتباك بينه وبين ضابط وأمين شرطة على الطريق الزراعى الشرقى و قررت النيابة العامة صرف الضابط وأمين الشرطة.

و ترجع الواقعة أثناء مرور عبدالراضى ع المحامى بسيارتة وتجاوزة السرعة المقررة التى رصدها رادار المرور استوقفه أمين شرطة وطلب منه الغرامة المقررة وطلب منة النزول من السيارة ، رفض المحامى لارتباطة بعمل بالمحكمة وعندها حدثت مشادة كلامية تطورت إلى تشابك بين المحامى كطرف اول وأمين الشرطة والضابط كطرف ثان وتعدى كل طرف على الآخر بالضرب .