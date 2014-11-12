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الداخلية السعودية: أردني متورط في جريمة الأحساء

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الداخلية السعودية: أردني متورط في جريمة الأحساء الداخلية السعودية: أردني متورط في جريمة الأحساء

الشرطة

كشف المتحدث الأمني بوزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركي، عن تورط مواطن أردني في العملية الإرهابية التي وقعت في منطقة الأحساء شرق المملكة أمام إحدى الحسينات وقتل فيها سبعة سعوديين من الشيعة.

ونقلت صحيفة (الوطن) اليوم الأربعاء، عن المتحدث الأمني بوزارة الداخلية اللواء منصور التركي قوله إن “الجهات الأمنية ألقت القبض على شخص واحد غير سعودي ممن لهم علاقة بالجريمة الإرهابية بالدالوة في محافظة الأحساء”، لافتاً إلى “أن عملية القبض تمت في مدينة حائل وأن المقبوض عليه “أردني الجنسية”.

وتؤكد السلطات السعودية أن الهجوم غير المسبوق الذي استهدف الشيعة مؤخرا نفذه أشخاص مرتبطون بتنظيم القاعدة.

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