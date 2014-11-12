الإحصاء: 31.7% انخفاضًا في قيمة الدين لحالات “عدم الدفع” عام 2013

انخفضت قيمة الدين لحالات بروتستو “عدم الدفـع” بنسبة 31.7% لتصل إلى 650.8 مليـون جنيه عــام 2013 مقـابل 953.1 مليـون جـنيه عـام 2012، وذلك بانخفاض قدره 302.3 مليـون جنيـه، كما تراجع عدد حالات البروتستو “عـدم الدفع” بنسبة 33.5 لتسجل 66451 حالة خلال العام الماضي مقابل 99930 حالـة خلال العام السابق عليه بانخفاض قدره 33479 حـالة بنسبة 33.5.

جاء ذلك فى النشرة السنوية لإحصاء حالات البروتستو وأحكام الإفلاس عام 2013 التى أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء ، وأشار الجهاز إلى تراجع عدد حالات البروتستو” التـي دفعت قيمته ” خلال عام 2013 بنسبة 30.8% ليبلغ 14373 حالة مقابل 20782 حالة عام 2012 بانخفــاض قدره 6409 حـالة ، كما أشار إلى أن قيمة الدين لحالات البروتستو “التـى دفعت قيمته” بلغت 109.1 مليــون جنيـه عام 2013 مقابل 109.3 مليون جنيه عام 2012 بانخفاض قدره 0.3 مليـون جنيه بنسبة 0.23%.

الجدير بالذكر أن البروتستو هو حساب ينشأ عند امتناع العميل عن سداد قيمة الكمبياله فى تاريخ استحقاقها.

وبين الجهاز – فى النشرة السنوية – أن محافظة أسيوط استحوذت على المركز الأول من حيث عدد حالات لبروتستو “التى دفعت قيمته” بنسبة 11.8٪ تليها محافظة البحيرة بنسبة 9.2٪ ثم محافظة سوهاج بنسبة 8.9٪ من اجمالى عدد الحالات، فى حين استحوذت محافظة الدقهلية على المرتبة الأولي فى قيمة الدين لحالات بروتستو “دفعت قيمته” بنسبة 31.8٪ تليها محافظة سوهاج بنسـبة 8.0٪ ثم محافظة الغربية بنسبة 6.4٪ من إجمالى قيمـة الـدين.

وأظهر أن محافظة الغربية جاءت فى المركز الأول من حيث عدد الحالات لبروتستو “عدم الدفع” بنسبة 10.4٪ تليها محافظة البحيرة بنسـبة 9.8٪ ثم محافظة الجيزة بنسبة 7.8٪ من إجمالى عدد الحالات ، بينما جاءت محافظة القاهرة فى المركز الأول في قيمة الدين لبروتستو “عدم الدفع” بنسبة 25.5٪ تليها محافظــة الشرقية بنسـبة 13.9٪ ثم محافظة الجيزة بنسبة 9.4 ٪ من إجمالى قيمـة الـدين.

وعن حالات الإفلاس، أوضح الإحصاء أن عدد حالات الدعاوى المقامة أمام المحاكم الاقتصادية سجلت 77 حالة بقيمة دين بلغت 128.7 مليون جنيه ، مشيرا إلى أن عدد حالات أحكام إشهار الإفلاس سجلت 7 حالات بقيمة دين 24.8 مليون جنيه.

أ ش أ