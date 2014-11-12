محافظ الأقصر يحيل مدير مستشفي القرنة و 22 طبيبًا للتحقيق

قام اللواء طارق سعد الدين محافظ الأقصربجولة مفاجئة لمدينة القرنة ، و من خلالها تم معاقبة مدير مستشفي القرنة ومدير الصيدلية بخصم 10 ايام من راتب كلا منهم .

كما احال 17 طبيب متغيب من المستشفي الي التحقيق بعد فحص كشوف ودفاتر الحضور والانصراف وثبوت تغيبهم عن العمل ووجه بخصم 10 ايام من راتب كل طبيب من المتغيبين بدون سند قانوني .

وخلال جولته بالمدينة تفقد المحافظ وحدة صحة طب الاسرة بقرية الضبعية وقرر معاقبة 5 اطباء متغيبين عن العمل باحالتهم الي التحقيق وخصم 10 ايام من راتب كل طبيب .

واستمع المحافظ لمشاكل ومتطلبات المواطنين التي دارت حول عدم تواجد الاطباء ونقص الخدمات، ووجه المحافظ مدير التفتيش المالي والاداري حجازي نحاس بالمرور اليومي علي المستشفيات والمدارس ومتابعة سير العمل بمختلف الادارات والتأكد من وجود الأطباء ومتابعة شكاوى المواطنين والعمل على توفير كافة الرعاية الصحية لهم .

شملت جولة المحافظ تفقد مدرسة القرنة الابتدائية للإطمئنان علي سير العملية التعليمية ورافق المحافظ في الجولة كلا من رئيس مدينة القرنة ومديري مديريات الصحة والتعليم وعدد من وكلاء الوزارة .