المرصد السوري: اغتيال أحد قادة الجهاديين في درعا

أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان اليوم الأربعاء، بأن مجهولين اغتالوا أحمد كساب المسالمة أحد قادة الجهاد العالمي في ريف درعا.

وقال المرصد السوري في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية نسخة منه اليوم الأربعاء، إن مسلحين مجهولين اغتالوا صباح أمس الثلاثاء القاضي الشرعي، أحمد كساب المسالمة، وذلك بإطلاق النار عليه بالقرب من منطقة بئر الشياح بريف درعا، ما أدى لمقلته مع أحد مرافقيه، وإصابة آخر بجراح خطرة.

وأضاف المرصد أن المسالمة يعد أحد قادة الجهاد العالمي ومن الطليعة المقاتلة في سورية في ثمانينات القرن الماضي، حيث خرج من سورية متوجهاً إلى أفغانستان، وكان مقرباً من زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، ومن الشيخ عبد الله عزام، ليعود بعدها إلى سورية، عقب أشهر من انطلاقة الثورة السورية.

من ناحية اخرى قال المرصد إن المعارض والسجين السياسي والعضو في حزب الاتحاد الاشتراكي نعمان الحجة، قتل في سجن دمشق المركزي المعروف بـ(سجن عدرا).