أخبار عاجلة

فيديو| الشيخ: الأهلي رفض شرائي بـ200 ألف جنيه.. ودفعت 2 مليون للعب له -
مساء dmc - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة الأمريكية" -
عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب -
الأطباء: نخشى خصخصة المستشفيات الحكومية بسبب قانون التأمين الصحي -
فيديو.. مواطنون يستغيثون من الغلاء: «بطلنا اللحمة وهنبطل خضار» -
مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع إبراهيم حسن في مطار القاهرة قبل السفر لمواجهة فريق كمبالا سيتي -
مساء الأنوار: بعثة المصري تغادر القاهرة استعداداً لمواجهة كمبالا سيتي الأوغندي -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع نجوم النادي المصري القدامى -
سحر نصر: حريصون على أن تكون مصر جاذبة للاستثمار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

المرصد السوري: اغتيال أحد قادة الجهاديين في درعا

Google+ Print
المرصد السوري: اغتيال أحد قادة الجهاديين في درعا المرصد السوري: اغتيال أحد قادة الجهاديين في درعا

أرشيفية

أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان اليوم الأربعاء، بأن مجهولين اغتالوا أحمد كساب المسالمة أحد قادة الجهاد العالمي في ريف درعا.

وقال المرصد السوري في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية نسخة منه اليوم الأربعاء، إن مسلحين مجهولين اغتالوا صباح أمس الثلاثاء القاضي الشرعي، أحمد كساب المسالمة، وذلك بإطلاق النار عليه بالقرب من منطقة بئر الشياح بريف درعا، ما أدى لمقلته مع أحد مرافقيه، وإصابة آخر بجراح خطرة.

وأضاف المرصد أن المسالمة يعد أحد قادة الجهاد العالمي ومن الطليعة المقاتلة في سورية في ثمانينات القرن الماضي، حيث خرج من سورية متوجهاً إلى أفغانستان، وكان مقرباً من زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، ومن الشيخ عبد الله عزام، ليعود بعدها إلى سورية، عقب أشهر من انطلاقة الثورة السورية.

من ناحية اخرى قال المرصد إن المعارض والسجين السياسي والعضو في حزب الاتحاد الاشتراكي نعمان الحجة، قتل في سجن دمشق المركزي المعروف بـ(سجن عدرا).

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا