وزير البيئة: تشكيل لجنة عاجلة لمعاينة عاج مهرب بميناء سفاجا البحري

أصدر وزير البيئة الدكتور خالد فهمي توجيهاته بتشكيل لجنة عاجلة من قطاع حماية الطبيعة بالوزارة وممثلي الهيئة الإدارية لاتفاقية “سايتس” والإدارة العامة للحياة البرية بوزارة الزراعة لمعاينة كمية من العاج تم ضبطها بميناء سفاجا البحري.

وكانت مباحث الميناء والجمارك بميناء سفاجا قد ضبطت كمية من العاج تقدر بـ 300 كيلو جرام أثناء قدومها من السعودية في إحدي السيارات الخاصة بنقل الأمتعة الشخصية، وتم تحرير محضر قيد رقم 5 أحوال شرطة الميناء وإحالة مرتكب المخالفة للنيابة العامة، حيث أعيد قيد المحضر برقم قضائي 3093 لسنة 2014 جنح سفاجا، وأمرت النيابة بالتحري عن الواقعة ومعرفة ما إذا كانت مخالفة لقانون البيئة.

وتعد الواقعة مخالفة لاتفاقية “سايتس” الدولية لحماية الحيوانات المهددة بالانقراض ومخالفة أيضا لقانون البيئة المعدل رقم 9 لسنة 2009 في مادته 28 و84 و24 من اللائحة التنفيذية لقانون البيئة، وقد أصدرت النيابة العامة قرارها بتشكيل لجنة من جهاز شئون البيئة لمعاينة المضبوطات المتحفظ عليها بجمارك ميناء سفاجا.

يذكر أن وزير البيئة قد أصدر قرارا وزاريا بتشكيل لجنة دائمة لتنظيم تداول الكائنات الحية بجمهورية مصر العربية برئاسة الدكتور أيمن عبد الحميد مدير عام تنوع الأنواع والأجناس بقطاع حماية الطبيعة وفي عضويتها مختصين من الوزارة بالحياة البرية وممثل من مؤسسات المجتمع المدني، وتختص اللجنة بتنظيم صيد وتداول الكائنات الحية سواء بغرض تجاري أو غير تجاري وذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها الوزارة السيطرة على التجارة غير الشرعية في الحياة البرية.

أ ش أ