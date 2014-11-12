مدير أمن القاهرة يفاجيء فجرًا الخدمات الأمنية بالعاصمة

قام اللواء علي الدمرداش مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة بمفاجئة الخدمات الأمنية والمرور على عدد من الخدمات المنشرة بالعاصمة فجر اليوم.

وتفقد مدير أمن القاهرة الخدمات الأمنية بمناطق النزهة، ومدينة نصر، ومصر الجديدة، وحدائق القبة، بالإضافة إلي المرور على عدد من الارتكازات الأمنية بكافة قطاعات المديرية، وذلك في ضوء ما يمثله تواجد ويقظة مثل هذه الخدمات والارتكازات من أهمية قصوى فى خطة تأمين المدينة، لمنع تسلل العناصر الإجرامية والإرهابية، وردع كل من تسول له نفسه الإخلال بالأمن العام.

كما قام مدير أمن القاهرة بالتفتيش على السيارات الخاصة بالدوريات الأمنية المكلفة بالمرور ليلا، وكذا الارتكازات ومدى جاهزيتها لكافة المهام، بالإضافة إلي الشد من أزر الضباط والأفراد والمجندين، مشددا على ضرورة الحفاظ على السلامة الشخصية لهم وارتداء الصديري الواقي من الرصاص والتأكد من جاهزية الأسلحة الخاصة بهم وملائمتها لكافة المواقف الأمنية بما يحقق التفوق فى التصدي لأي من العناصر الإجرامية أو الإرهابية.

وطالب اللواء علي الدمرداش، الضباط والأفراد بجدية فحص السيارات وتوسيع دائرة الاشتباه.. بينما أكد الضباط والأفراد والمجندين عزمهم بذل أقصى الجهد حفاظا على أمن الوطن والمواطنين وأنهم جميعا فداء للوطن.

وتأتى جولة مدير أمن القاهرة المفاجئة تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية بتكثيف التواجد الأمني على المنشآت المهمة والحيوية، مع تفعيل دور المرورات والارتكازات الأمنية، خاصة خلال فترات الليل.

أ ش أ