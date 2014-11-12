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د. العواجي يشكر القيادة بعد تعيينه مستشاراً للشؤون الأمنية بالمرتبة الرابعة عشرة

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د. العواجي يشكر القيادة بعد تعيينه مستشاراً للشؤون الأمنية بالمرتبة الرابعة عشرة د. العواجي يشكر القيادة بعد تعيينه مستشاراً للشؤون الأمنية بالمرتبة الرابعة عشرة

    رفع د. سليمان بن حسين العواجي مستشار الشؤون الأمنية بوزارة الداخلية خالص شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي ولي عهده الأمير مقرن بن عبدالعزيز - حفظهم الله - على الثقة الملكية الغالية بتعيينه مستشاراً للشؤون الأمنية بالمرتبة الرابعة عشرة. وعبّر العواجي عن اعتزازه وتقديره بالثقة التي أولاها إياه سمو وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز. كما قدم شكره لمسؤولي وزارة الداخلية سائلاً المولى جل شأنه أن يُعينه على أداء الأمانة والمسؤولية التي أوكلت له والإسهام والمشاركة الفاعلة في دعم أمن الوطن واستقراره تحت توجيهات سمو وزير الداخلية.

وقال الدكتور العواجي: إن هذه الترقية وسام شرف أعتز به، وحافز سيدفعني بإذن الله لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة ديني ثم مليكي ووطني، راجياً أن أكون عند حسن الظن.

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