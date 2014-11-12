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ضبط “أبو زينب”ببورسعيد وبحوزتة “طربة” و 34 قطعة لمخدر الحشيش

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ضبط “أبو زينب”ببورسعيد وبحوزتة “طربة” و 34 قطعة لمخدر الحشيش ضبط “أبو زينب”ببورسعيد وبحوزتة “طربة” و 34 قطعة لمخدر الحشيش

10440782_358657867645907_2884547864091614311_nتمكنت تحريات ضباط مباحث قسم مكافحة المخدرات بمديرية امن بورسعيد ، الى قيام المدعو محمد يحيى الجمل وشهرته ابو زينب ، مقيم دائرة قسم المناخ سبق اتهامة فى العديد من القضايا  بإتخاذ تجارة المخدرات نشاطا غير مشروع لة وقيامة بترويج مخدر الحشيش على عملائة بنطاق حى المناخ .

عقب تقنين الإجراءات قام كلا من الرائدمحمد يسرى والنقيب محمود مصطفى ضباط قسم مكافحة المخدرات بمداهمة المكان الذى يتخذة المذكور وكرا لترويج المواد المخدرة ، والكائن بجوار احد المقاهى بنطاق حى المناخ حيث امكن ضبطة وبحوزتة طربة لمخدر الحشيش مدون عليها باللغة الأجنبية NEFERTITI و34 قطعة مختلفة الأحجام “معدة للبيع” لذات المخدر ومبلغ مالى 1850 جنية وهاتف محمول وسلاح ابيض .

وبالعرض على النيابة العامة باشرت التحقيق وقررت حبس المتهم على ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد له فى المواعيد القانونية .

 

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