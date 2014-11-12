المنيا .. إعادة سيارة بنك مسروقة بداخلها 5 ملايين دولار

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، من ضبط متهمين هاربين لاشتراكهم مع سائق السيارة في سرقة سيارة بنك وداخلها مبلغ 5 ملايين دولار ، وتمكنت قوات الامن من ضبط السيارة المبلغ بسرقتها والمبلغ المالى ، وتم ضبط المتهمين وهما : “حسن سيد “عاطل ،ومقيم بعزبة الهجامة بالقاهرة ،و”أحمد دحلب ،عاطل ،من محافظة الأقصر “.

يذكر أن كشفت تحقيقات نيابة سمالوط بالمنيا ،برئاسة “عبد الرحمن أشرف “مدير نيابة سمالوط ، وتحت أشراف المستشار “عبد الرحيم عبد المالك “المحامى العام الأول لنيابات شمال المنيا ،غموض سرقة 5 ملايين دولار داخل سيارة نقل أموال على أن سائقها وراء السرقة بمعاونة أخرين .

أثبتت التحقيقات التى قام بها مدير النيابة أن السائق” “أحمد عامر عبد الصبور”قام بأعطاء خط السير لـ 3 متهمين هاربين شكلوا عصابة برئاسة السائق ،حيث قام السائق بتخدير زملائة خلال رحلة توصيل الاموال بالسيارة رقم “6493 ى ر ج” ،التابعة لإحدي شركات نقل الأموال ،وقام بضرب نفسه بآلة حادة لأخفاء الجريمة عنه ،وقام بتسليم الاموال إلى 3 متهمين الاخرين وفروا هاربين بسيارة الاموال .

تعود احداث الواقعة ،عندما تلقى اللواء اسامة متولى مدير أمن المنيا،إخطاراً من اللواء هشام نصر مدير البحث الجنائى بالمديرية ،يفيد ببلاغ من كلاً من : “دياب حسن محمد دياب ،واسلام احمد مصطفى احمد ،حارثين أمن لسيارة اموال ،”عبد الصبور ابراهيم احمد ،مساعد البنك “،”أحمد عامر عبد الصبور ،سائق السيارة ومصاب بإرتجاج بالمخ ولسوء حالته تم نقله إلى مستشفى اسيوط الجامعى ،يتضمن البلاغ بقيام مجهولون بقطع الطريق الصحراوى وسرقة السيارة رقم “6493 ” لنقل الاموال وداخلها 5 ملايين دولار حوالى 35 مليون جنيه مصرى ، وتمكنوا من إصابة السائق وفروا هاربين ، وتم تحرير المحضر اللإزم عن الواقعة.