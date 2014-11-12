وزير التموين يتفقد مخابز ومحلات تموينية بالمنيل للتأكد من توافر الخبز المدعم

قام وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور خالد حنفي، اليوم الأربعاء، بجولة على بعض المخابز البلدية بمنطقة المنيل بالقاهرة واطمئن على توافر الخبز المدعم وجودته وحصول المواطنين عليه بدون زحام وعدم وجود طوابير، كما تفقد بعض محلات البقالة التموينية للتأكد من توافر جميع السلع التموينية والتي بلغت أكثر من 33 سلعة ومنها الزيوت بأنواع مختلفة والأرز والسكر والشاي والمكرونات والمسلي والدقيق والصلصة واللحوم والدواجن والمنظفات الصناعية وغيرها.

والتقي الوزير – خلال الجولة – ببعض المواطنين الذين أعربوا عن سعادتهم بمنظومتي الخبز والسلع التموينية وفارق نقاط الخبز وهي السلع الغذائية المجانية التي يحصلون عليها مقابل توفيرهم في استهلاك الخبز، وطالبوا بسرعة تطوير المكاتب التموينية للتيسير عليهم خلال تعاملهم مع هذه المكاتب وسرعة تحويل البطاقات التموينية الورقية إلي بطاقات ذكية.

وأكد حنفي أن هناك خطة لتطوير وتحديث المكاتب التموينية والبالغ عددها 1600 مكتب على مستوي الجمهورية لتوفير الخدمات للمواطنين بكل سهولة ويسر، مشيرا إلي أنه جارى حاليا تحويل كافة البطاقات التموينية الورقية إلي بطاقات ذكية خلال الفترة الحالية بعد تعهد الشركات المسئولة عن استخراج البطاقات الذكية بالانتهاء من تحويلها في أسرع وقت.

أ ش أ