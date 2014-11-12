اشتداد المعارك على جبهة “الجوية” في حلب السورية

أكد محمد الأسعد، قائد كتيبة ابوطلحة الأنصاري من حركة أحرار الشام، لمراسل الأناضول، أن فصائلاً من الجيش السوري الحر وجبهة النصرة وأحرار الشام، شنت، أمس الثلاثاء، هجوماً عنيفاً على مبنى المخابرات الجوية بحلب، لافتاً إلى أن الاشتباكات مازالت مستمرة وبشدة الى الآن في محيط المبنى.

وأوضح، الأسعد، أنهم تقدموا في أماكن تمركزهم حول المبنى، وأن قوات النظام السوري محاصرة حالياً بشكل كامل، مضيفاً “أن طائرات النظام تستخدم جميع أنواع الأسلحة من براميل متفجرة وأسلحة عنقودية وقنابل فراغية، وهو ما يؤخر عملية السيطرة على المبنى.

وأشار، الأسعد، إلى أن الثوار كبدوا جيش النظام خسائر فادحة بعد قصف المبنى بمدافع جهنم وصواريخ غراد، مؤكداً ان المعركة سوف تُحسم لصالح المعارضة المسلحة قريبا وذلك لضعف النظام في المنطقة ومحاصرة المبنى بالكامل من قبل عناصر المعارضة.

وتحاصر قوات المعارضة المسلحة مبنى المخابرات الجوية التابع للنظام منذ حوالي العامين، وباءت عدة محاولات سابقة لاقتحامه بالفشل منذ ذلك الحين، بفضل التفوق الجوي لقوات النظام.