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العاهل السعودي والرئيس العراقي يبحثان تعزيز التعاون بين الرياض وبغداد

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العاهل السعودي والرئيس العراقي يبحثان تعزيز التعاون بين الرياض وبغداد العاهل السعودي والرئيس العراقي يبحثان تعزيز التعاون بين الرياض وبغداد

العاهل السعودي الملك عبد الله

عقد العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز، مساء الثلاثاء، اجتماعا مع الرئيس العراقي فؤاد معصوم، الذي يقوم بزيارة إلى المملكة ناقشا خلاله تعزيز التعاون بين البلدين بالإضافة إلى الأحداث على الساحة الإقليمية.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (واس) أن الملك عبدالله والرئيس معصوم بحثا خلال الاجتماع الذي عقد في قصر الملك في الرياض “تطورات الأحداث على الساحة الإقليمية وكذلك مجمل المستجدات الدولية إضافة إلى آفاق التعاون بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها”.

وهذه هي الزيارة الأولى لرئيس عراقي إلى المملكة منذ سنوات.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل وولي ولي العهد الأمير مقرن بن عبدالعزيز والأمين العام لمجلس الأمن الوطني الأمير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز ورئيس الاستخبارات العامة الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز ووزير الحرس الوطني الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز.

كما حضره من الجانب العراقي وزير الخارجية إبراهيم عبدالكريم حمزة الجعفري ووزير المالية هوشيار الزيباري ووزير الداخلية محمد سالم عبدالحسين ووزير التخطيط سلمان علي حسن ومستشار الأمن الوطني فالح فيصل فهد ورئيس ديوان رئاسة الجمهورية نصير عايف حبيب وسفير العراق لدى المملكة غانم علوان الجميلي.

وأعرب مجلس الوزراء السعودي في بيان له عقب عقد جلسة برئاسة ولي العهد السعودي الأمير سلمان بن عبدالعزيز عن “الأمل بأن يساهم تشكيل (العراقية) الجديدة في عودة الأمن والاستقرار للعراق وترسيخ الوحدة الوطنية والتلاحم بين مختلف مكونات شعبه لبناء عراق آمن ومزدهر”.

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