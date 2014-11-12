التحفظ على مركب الفوسفات الشاحطة بالشعاب المرجانية بميناء سفاجا البحرى

اكدت مصادر بحرية بميناء سفاجا البحري انه تم التحفظ على مركب الشحن بنما اكس تريد من جانب القوات البحرية برصيف الميناء البحري واضافت المصادر أن المركب تعرض للشحوط والتعطل علي بعد 15 ميل بحري من سفاجا وان المركب كانت محملة بنحو 63 الف طن من الفوسفات الخام وتم انقاذ 23 من طاقم المركب من جنسيات مختلفة وانهم بصحة جيدة.

وكانت القوات البحريه قد تمكنت من انقاذ مركب شحن محملة بخام الفوسفات من الغرق بعد تعرضها للشحوط بالشعاب المرجانية وسحبها لميناء سفاجا.

بعدما تلقى مركز عمليات محافظة البحر الأحمر إشارة بتعرض مركب البضائع ” بنما اكس تريد” محملة بالفوسفات، قادمة من ميناء العقبة الأردنى فى طريقها لميناء جدة السعودى، للشحوط بمنطقة الشعاب المرجانية واصطدمت المركب بالشعاب المرجانية.

وتم الدفع بعدد من القطع البحرية التابعة للقوات المسلحة، وتم انقاذ السفينه وسحبها إلى ميناء سفاجا البحرى، وتم التحفظ عليها بميناء سفاجا البحرى ، وجارى اتخاذ الاجراءات القانونية وتقدير قيمة الخسائر البيئية الناتجة عن اصطدام المركب بالشعاب المرجانية.