نادر بكار: تشويه “النور” في قضية الغربية حرب معنوية.. وسنتقدم ببلاغ للنائب العام



> قال نادر بكار، نائب رئيس حزب النور لشئون الإعلام، أن الحزب سيتقدم ببلاغ للمستشار هشام بركات، النائب العام، على خلفية تشويه اسم الحزب في قضية الشاب السلفي الذي يمارس الرذيلة مع فتيات بمدينة السنطة بالغربية، وما تردد عن انتماءه عن للحزب، نافياً أي صلة للحزب بذلك الشخص.

وأضاف بكار في مداخلة هاتفية على فضائية “إم بي سي مصر2″ أمس الثلاثاء :” أن هناك أعضاء بالحزب سيتقدمون أيضاً ببلاغات فردية للنائب العام نظراً لتضررهم من تشويه الحزب في تلك القضية ” .

> وتابع، أن إشراك اسم الحزب في هذه القضية، هي بمثابة حرب معنوية علينا قبل الانتخابات البرلمانية لتفتي الكتلة التصويتية التي يتمتع بها الحزب.