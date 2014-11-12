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محمود بدر: حزب النور يفتعل الأزمات بين السنة والشيعة ويقود الدولة للتقسيم

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محمود بدر: حزب النور يفتعل الأزمات بين السنة والشيعة ويقود الدولة للتقسيم محمود بدر: حزب النور يفتعل الأزمات بين السنة والشيعة ويقود الدولة للتقسيم

محمود بدر مؤسس حركة تمرد

نشبت مشادة كلامية على الهواء بين محمود بدر مؤسس حركة تمرد، وأحمد قطان أمين حزب النور في محافظة الغربية، اتهم خلالها «بدر» حزب النور بافتعال الأزمات بين السنة والشيعة وقيادة الدولة إلى التقسيم.

وأضاف «بدر» خلال مداخلة هاتفية على فضائية «التحرير» أمس الثلاثاء :” أن الأمة الإسلامية تعيش جنبًا إلى جنب بدون أي خلاف، لافتًا أن الدولة المصرية ظلت سنية رغم حكم الفاطميين لها ” .
> وبدوره نفى أمين عام حزب النور، انتماء الحزب لجبهة الدعوة السلفية، مؤكدًا أن حزب النور يختلف تمامًا عن الدعوة السلفية في التوجه والفكر وممارسة العمل السياسي.

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