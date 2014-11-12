وفاة النجم Sugarhill Gang عن 57 عاماً

توفي نجم الراب الأمريكي Henry Jackson بعد صراع طويل مع مرض سرطان الرئة، وعن عمر ناهز الـ57 عاماً.

وقد فارق نجم فرقة Sugarhill Gang، الحياة صباح اليوم الثلاثاء في 11 تشرين الثاني 2014 في مستشفى Englewood.

النجم المعروف بـ Big Bank Hankكان عضواً في فرقة Sugarhill Gang وأطلق أول أغنية خاصة به عام 1979 وساهم كثيراً بتطور موسيقى الراب عالمياً.